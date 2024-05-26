الجامعة العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة

بتكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، شارك السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية، نيابة عن الأمين العام، في حفل التنصيب الرسمي للرئيس عثمان غزالي رئيسا لجمهورية القمر المتحدة.

وحضر حفل التنصيب، الذي جرى في موروني عاصمة جمهورية القمر المتحدة، اليوم الأحد ، عدد من رؤساء الدول و الحكومات ووزراء الخارجية و ممثلي الدول.

وخلال مشاركته في هذا الحفل الرسمي، نقل السفير محند صالح لعجوزي تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط الحارة والصادقة، كما جدد تهانيه بمناسبة إعادة إنتخاب غزالي رئيسا لجمهورية القمر المتحدة، معربا عن تمنيات الأمين العام بكل التوفيق و السداد و النجاح في تأدية مهامه النبيلة والسامية.

كما أكد الاستعداد التام و العزم الثابت والإرادة الراسخة للأمين العام لجامعة الدول العربية لتوطيد العلاقات الأخوية القائمة بين جامعة الدول العربية وجمهورية القمر المتحدة.

وأعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عن خالص تمنيات الأمين العام بموفور الصحة للرئيس القمري والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار لشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق.

من جانبه، رحب الرئيس القمري بممثل الأمين العام للجامعة العربية و كلفه بنقل خالص تحياته، كما أكد بدوره أنه سيسعى جاهدا لتعزيز وتوطيد العلاقات القائمة ما بين جامعة الدول العربية وجمهورية القمر المتحدة.