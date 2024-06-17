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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه المصري في مباراة ضمن الجولة الـ26 للدوري والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية

إصابة محمد صبحي حارس الزمالك في المران والدفع بمحمد عواد

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم على طاقم تحكيم مكون من

حكم ساحة: أحمد الغندور.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثاني: أحمد صلاح.

حكم رابع: عاطف حسين.

حكم فيديو(الفار): محمود البنا ومعه يوسف البساطي.

واختار البرتغالي جوزية جوميز تشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

وأعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – باهي المحمدي – محمد دبس – حسين السيد

الوسط: معتز الزدام – سمير فكري – دغموم

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – أمادو باه – محمد الشامي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت – عمرو موسى – عمرو سعداوي – أحمد عيد – إيزي إيميكا – يوسف الجوهري – صلاح محسن – محمود حمادة – حسين فيصل.