مقتل شخصين في انهيار منزل شرقي الصين

لقي شخصان حتفهما في انهيار منزل في أقليم تشيجيانج شرقي الصين، في حين لا يزال شخص أخر مصاب ويخضع للعلاج الطبي، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ، نقلا عن السلطات المحلية، أن الانهيار وقع في حوالي الساعة 7:20 من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (1120 بتوقيت جرينتش)، حيث حوصر ثلاثة أشخاص.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال أحدهم بعد حوالي 20 دقيقة، والذي سرعان ما تم نقله إلى المستشفى. وتم العثور على الاثنين الآخرين في الساعة 2:30 من صباح اليوم الأحد، ولكن تم تأكيد وفاتهما في وقت لاحق.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.