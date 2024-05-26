السعودية تؤكد على دعم الحكومة الفلسطينية

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، التأكيد على دعم المملكة للحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السعودي اليوم الأحد في اجتماع بشأن دعم السلطة الفلسطينية مع دول عربية والشركاء الدوليين على المستوى الوزاري، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد الوزير السعودي على أهمية إزالة جميع العراقيل والمعوّقات أمامها، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل، والدعوة لرفع الحجز عن الأموال الفلسطينية وعدم اتخاذ أي إجراءات أخرى تعيق عمل الحكومة الفلسطينية، بحسب (واس).

وجدد وزير الخارجية السعودي" التأكيد على ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حتى تستطيع تقديم المساعدات الأساسية للأشقاء في فلسطين" وفقا لوكالة "واس".

وقالت (واس) إن "الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية."

واستمع الاجتماع إلى خطة الإصلاحات التي قدمها رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الرباعية بشأن فلسطين، وتقييم الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة والمعالجة الإنسانية. ورحب الاجتماع بالخطة الإصلاحية.

ووصل إلى بروكسل أمس السبت وفد اللجنة الوزارية، بقيادة المملكة العربية السعودية، والمكلَّف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بالتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة.