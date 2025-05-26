قيادي بحماس لـ الشروق: المقترح الذي وافقت عليه الحركة يتضمن وقف إطلاق النار دون التطرق لسلاح المقاومة

خلافات بين حماس وإسرائيل حول الصيغ المطروحة.. والساعات القادمة اختبار لجدية واشنطن

غموض حول الضمانات الأمريكية وغيابها يمنح نتنياهو فرصة المماطلة

كشف قيادي بارز بحركة حماس تفاصيل المفاوضات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قبل أن يثار جدل بشأنه في أعقاب إعلان الحركة موافقتها على المقترح الذي قدمه بشارة بحبح مندوب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكشف القيادي بالحركة لـ"الشروق" أن المقترح الذي أعلنت الحركة الموافقة عليه اليوم، كان يتضمن عدة تفاصيل جوهرية عن المقترح السابق الذي دفع به ويتكوف.

وأوضح أن المقترح الذي قبلته حماس، تضمن تفاصيل أكثر دقة بشأن الهدنة التي سيتخللها المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب من حيث أماكن انسحاب القوات وكميات المساعدات، وتفكيك بعض التمركزات التي أقامها جيش الاحتلال مؤخراً.

كما كشف القيادي بالحركة أن المقترح تضمن تعهداً أمريكياً واضحاً بالعمل على إنهاء الحرب في غزة وبضمانات سبق وتحدث عنها ويتكوف.

وفجر القيادي بالحركة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المقترح الذي وافقت عليه الحركة اليوم، لم يتضمن شروطاً بشأن سلاح المقاومة.

ويعتبر هذا الأمر متماشياً مع طبيعة الاتفاق المنشود لوقف إطلاق النار وليس لإنهاء الحرب بشكل كامل، ارتباطاً بتصريحات سابقة من ويتكوف تحدث فيها عن ضرورة نزع سلاح المقاومة لإنهاء الحرب بشكل كامل.

وذكر المصدر أن هذا الأمر ربما أثار غضب الإسرائيليين الذين أعلنوا رفضهم المقترح.

وقال القيادي بالحركة إننا سنكون أمام ساعات حاسمة بشأن جدية الموقف الأمريكي وقدرته على دفع نتنياهو نحو إيقاف الحرب.

يذكر أن ويتكوف أصدر تصريحين متضاربين اليوم عن موافقة إسرائيل على مقترحه لوقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوماً مقابل الإفراج عن عشرة من الرهائن وعدد من الجثامين.

وقال الإعلام العبري نقلاً عن مصادر إسرائيلية عليمة أن نتنياهو يرفض إنهاء الحرب، ويرفض أي ضمانات أمريكية لهذا الغرض، ويتمسك بالإفراج عن عشرة من المحتجزين في بداية الهدنة، وعشرة في نهايتها، أي ضعف ما ترغب حماس في الإفراج عنه في بداية ونهاية فترة الستين يوماً المقترحة.