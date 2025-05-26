وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي تؤكد دعم واشنطن الثابت لنتنياهو وإسرائيل

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أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، دعم واشنطن الثابت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته الوزيرة الأمريكية مع نتنياهو في مكتبه بالقدس، على هامش زيارتها التي تجريها إلى إسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، صباح الاثنين، أعربت الوزيرة الأمريكية عن «تقديرها الكبير» لسياسة نتنياهو وإدارته للحرب.

وتزور نويم، إسرائيل بأمر مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، إن نويم تلتقي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع عائلات الموظفين الإسرائيليين المقتولين.