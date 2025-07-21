وزير المالية: حزمة تسهيلات الضرائب العقارية أمام البرلمان للمناقشة قريبا

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية معروضة حاليًا على مجلس النواب، وسيتم مناقشتها في أقرب فرصة.

وأضاف كجوك خلال ندوة عقدها اليوم مجلس الأعمال الكندي، أن تسهيلات الضرائب العقارية ستتضمن جوانب عديدة، أبرزها الدفع الإلكتروني، ما يسهل كثيرًا على من يمتلك أكثر من وحدة في أماكن مختلفة.

وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية حققت نسبة نمو بلغت 35% خلال العام المالي الماضي، وتعتبر هذه أعلى زيادة منذ عام 2005، وذلك بدعم وتعاون من مجتمع الأعمال بفضل حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة.