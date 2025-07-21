وادي دجلة يضم أحمد فاروق مهاجم ديروط

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع أحمد فاروق، مهاجم نادي ديروط، بعقد يمتد لأربع سنوات، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع فاروق على عقود انضمامه إلى دجلة بعد اتفاق كامل بين الطرفين، في صفقة تهدف إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وكان اللاعب قد خاض الموسم الماضي مع نادي بتروجت على سبيل الإعارة، حيث شارك في 12 مباراة، سجل خلالها هدفين، دون أن ينجح في صناعة أي أهداف.

ويأمل الجهاز الفني لوادي دجلة أن يُشكّل أحمد فاروق إضافة هجومية قوية، في ظل سعي النادي للعودة إلى الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.