ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار واستمرار أزمة الرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب بشدة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل حالة الغموض التجاري السائدة على خلفية أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية مع تراجع الدولار.

وارتفع سعر الذهب في بورصة كومكس، تسليم الشهر الحالي بمقدار 90ر48 دولارًا أي بنسبة 46ر1% إلى 90ر3401 دولارً للأوقية.

وارتفع سعر الفضة تسليم الشهر الحالي بمقدار 80ر87 سنتًا أي بنسبة 30ر2% إلى 101ر39 دولارًا للأوقية.

بينما يتوق المستثمرون لرؤية خفض أسعار الفائدة، فإن مجلس الاحتياط الاتحادي لا يرغب في دراسة خفضها في أي وقت قريب، حيث أظهرت بيانات الوظائف ومبيعات التجزئة الأمريكية الصادرة في الأسبوع الماضي استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من حرب الرسوم الجمركية المستمرة منذ فبراير الماضي.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أسعار فائدة منخفضة، وقد أعرب صراحةً عن استيائه من مجلس الاحتياط الاتحادي في هذا الصدد، وصرح بأنه يريد استبدال رئيس المجلس جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في المجلس خلال مايو 2026.

في الأيام الأخيرة، انتقد ترامب تجديد مقر المجلس في واشنطن بتكلفة 5ر2 مليار دولار، والذي يقول إنه تجاوز الميزانية، مشيرًا إلى احتمال وجود احتيال.

من ناحيته دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إلى مراجعة وضع مجلس الاحتياط الاتحادي بأكمله كمؤسسة لتقييم نجاحه.

على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يومًا، والذي أعلنه ترامب، فقد قصفت إسرائيل ميناء الحديدة اليمني ردًا على سلسلة صواريخ أطلقها المتمردون على أهداف إسرائيلية الأسبوع الماضي.

قبل أسبوعين، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران سفينتي شحن بضائع سائبة - إم في ماجيك سيز وإم في إترنيتي سي - في البحر الأحمر وأغرقوهما. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أن "مصير اليمن سيكون كمصير طهران".

بدأ الدولار الأمريكي يُظهر بعض علامات الضعف النسبي، على ما يبدو بسبب احتمالات خفض أسعار الفائدة.





