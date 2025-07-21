ألمانيا تعتمد للمرة الأولى مسؤولين قنصليين في برلين من طالبان بعد توليها السلطة

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للمرة الأولى منذ استعادة حركة طالبان للسلطة في أفغانستان، سمحت الحكومة الألمانية للموظفين القنصليين بدخول البلاد لتقديم الدعم في رحلات الترحيل إلى كابول.

وكانت البعثات الدبلوماسية الأفغانية في ألمانيا يرأسها في السابق أفراد معتمدون قبل عودة طالبان للسلطة، وفقا لوزارة الخارجية الألمانية. ومع ذلك، كان مستوى التمثيل منخفضا، وقد وصل موظفان جديدان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن "الحكومة الألمانية مهتمة بضمان حصول المواطنين الأفغان في ألمانيا على الدعم القنصلي الكاف، بما في ذلك إصدار جوازات السفر، على سبيل المثال".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في برلين أن اعتماد الموظفين الأفغان مرتبط بعملية الترحيل الأخيرة من ألمانيا.