 أوكرانيا تطلب من حلفائها 5 مليارات يورو مساعدات إضافية لإنتاج الأسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا تطلب من حلفائها 5 مليارات يورو مساعدات إضافية لإنتاج الأسلحة

كييف - قنا
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 11:49 م

أعلنت أوكرانيا اليوم اعتزامها طلب مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو لتمويل زيادة إنتاج الأسلحة خلال العام الحالي.

وقال دينيس شيمهال وزير الدفاع الأوكراني خلال اجتماع عبر الإنترنت لما يسمى تجمع رامشتاين للدول الحليفة لأوكرانيا، إن هذه الأموال ضرورية لتصنيع المزيد من الطائرات المسيرة والمسيرات الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى.

وطالب شيمهال الدول المشاركة بتوفير التمويل المطلوب للعام المقبل.

كما دعا الجنرال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني إلى زيادة المساعدات العسكرية لبلاده.

وقال الجنرال سيرسكي: "ما زلنا نعاني من نقص خطير في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المرتبطة بها، والأسلحة بعيدة المدى، وقذائف المدفعية، وتقنيات التدريع، ومعدات الإخلاء، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادارات، وأنظمة الطائرات المسيرة، وغيرها"، مضيفا أنه لا يمكن وقف العملية العسكرية الروسية إلا بجهود مشتركة.

حضر الاجتماع الـ29 لمجموعة اتصال أوكرانيا تجمع رامشتاين 50 دولة شريكة لأوكرانيا، بقيادة ألمانيا وبريطانيا.

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