السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: يجب إيقاف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل فورا

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بيرني ساندرز: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على طالبي الطعام بغزة





قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا يسعون للحصول على الطعام، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية وجوع حاد.

وأكد ساندرز، المعروف بمواقفه التقدمية وانتقاداته الحادة للسياسات الإسرائيلية، أن "الناس في غزة يتضورون جوعاً، وبدلاً من إيصال المساعدات إليهم، يقوم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليهم".

وأضاف: "يجب إيقاف تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل فوراً، في ظل استمرار هذه الانتهاكات".

ويأتي تصريح ساندرز في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإدارة الأمريكية لمراجعة دعمها العسكري لإسرائيل، وسط تصاعد الانتقادات الدولية بشأن استهداف المدنيين في غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.