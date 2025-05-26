تقارير إسرائيلية: نتنياهو يُرجّح قرب التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يأمل في الإعلان عن تقدم يتعلق بملف الرهائن خلال الساعات المقبلة، قائلاً: "آمل أن أزفّ لكم بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدًا"، في إشارة إلى احتمال حدوث انفراجة وشيكة في المفاوضات.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على حكومته، ومع تزايد المطالبات من عائلات الرهائن بإحراز تقدم ملموس، في وقت تتعثر فيه الوساطات الدولية وتستمر العمليات العسكرية في غزة.

في المقابل، نفى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موافقة حركة حماس على اقتراحه بشأن اتفاق إطلاق نار في غزة مع تبادل للرهائن.

ونقل موقع "أكسيوس" عن ويتكوف قوله: "ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتًا"، على حدّ قوله.

وأضاف ويتكوف: "إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق نار مؤقت وتبادل للرهائن، يضمن عودة نصف الأحياء ونصف الموتى".