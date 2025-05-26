عرض المطبخ يطرح التساؤلات حول العلاقات الإنسانية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

قدمت هيئة قصور الثقافة، الأحد، عرض "المطبخ"، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وذلك ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية.

قدمت هيئة قصور الثقافة، الأحد، عرض "المطبخ"، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، وذلك ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية.

وجرى تقديم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ونفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وشهد حضوره كل من أماني علي مدير قصر ثقافة الأنفوشي، والمخرجين رامي نادر، وسامح الحضري، ولفيف من المثقفين والمسرحيين، ولجنة التحكيم المكونة من: "المخرج المسرحي أحمد طه، المخرج محمد حجاج، مهندسة الديكور رانيا حداد، الناقد يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي".

العرض تجربة نوعية قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف محمد عادل النجار، وإخراج أحمد علاء، ويناقش مشكلة الانفصال الوجودي والعاطفي بين زوجين يعيشان تحت سقف واحد، لكنهما ينتميان إلى عالمين متناقضين لا يلتقيان.

"المطبخ" بطولة: "جيسيكا هاني، إسلام شوقي، ندى جمال، ومحمد علي، تأليف موسيقي أسامة حماد، سينوغرافيا أحمد طارق، ومخرج منفذ: محمد رامي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ونفذ بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الدكتورة منال يمني".

وأوضح المخرج أحمد علاء، أن العرض يطرح تساؤلات جريئة حول العلاقات الإنسانية، وتدور الأحداث حول زوجين يعيشان في مساحة واحدة لكن بينهما جدار صامت من الفتور، رغم أن الزوجة امرأة جميلة ومثقفة وعلى درجة عالية من الوعي، يظهر ذلك في كتاباتها السرية التي تحتفظ بها لنفسها.

وأضاف أن العرض يتطرق إلى مشكلة العزلة، وغياب الحوار، وفقدان التواصل الروحي بعد فترة من الزواج، مشيرا إلى أن النص تكرر به كلمة "المطبخ" ليس فقط كمكان، بل كرمز للصور النمطية المرتبطة بالمرأة، إذ إن هذا المصطلح الذي يستخدم أحيانا للسخرية أو التقليل من شأن المرأة، تم توظيفه ليكون أداة نقدية داخل العرض تفتح تساؤلات حول دور المرأة في المجتمع عموما.



