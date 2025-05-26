الأوقاف الفلسطينية: وصول 600 حاج من قطاع غزة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن وصول 600 حاج من حجاج قطاع غزة، الذين كانوا متواجدين في جمهورية مصر العربية، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الحجاج وصلوا جوًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث كان في استقبالهم طواقم الوزارة من مرشدين وإداريين وبعثة طبية، وتم نقلهم بعد ذلك إلى فنادقهم في مكة المكرمة تمهيدًا لأداء العمرة، مشيرة إلى أن كافة الترتيبات اللازمة لاستقبالهم قد أُنجزت مسبقًا.

ومن المقرر أن يصل باقي حجاج قطاع غزة المتواجدين في مصر مساء اليوم الاثنين، ضمن جدول زمني منسق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي سياق متصل، وصل إلى مكة المكرمة 300 حاج من الدفعة الإضافية من حجاج المحافظات الشمالية ضمن حصة المحافظات الجنوبية، وسيكتمل وصول من تبقى منهم على دفعتين.

وأشارت الوزارة إلى أنه، وبعد إتمام الحجاج لمناسك الحج، سيتوجهون إلى المدينة المنورة، حيث سيمكثون فيها مدة أربع ليالٍ قبل عودتهم