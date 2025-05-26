تركيا تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة بدون عراقيل

تأكيد تركي على الضرورة العاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

شددت تركيا على ضرورة إيصال مساعدات إنسانية عاجلة ودون عوائق إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتمارس فيه التجويع بحق الفلسطينيين، كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، الأحد، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد يلماز، ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والحاجة المُلِحّة لإيصال مساعدات إنسانية بشكل عاجل ودون أية عراقيل.

كما نوه نائب الوزير، بأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التوصل إلى حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على أرض فلسطين التاريخية.

وجددت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأحد، دعمها لجهود التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وفقاً للخطة العربية التي تم اعتمادها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية اجتماعا موسعا مع مجموعة مدريد، وعدد من الدول الأوروبية، في العاصمة الإسبانية، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر 2023، والتي تضم في عضويتها وزراء خارجية "الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 176 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.