البحر الأحمر تستعد لعيد الأضحى بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بمنافذ التموين

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أعلنت مديرية التموين البحر الأحمر، اليوم، عن ضخ كميات كبيرة من اللحوم الضانى والسودانية والهندية والدواجن بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بكل مدن المحافظة وبأسعار مخفضة.

وأكدت المديرية في بيان لها صدر اليوم، أن سعر كيلو اللحم الضاني 390 جنيها للكيلو الطازج، بينما سعر كيلو اللحم الطازج السودانى 285 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى اللحوم الهندية المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو وسعر الفراخ البرازيلي 110 جنيهات للكيلو.

وأكد المهندس شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، توفير جميع السلع الغذائية بجميع المنافذ المختلفة للشركة المصرية، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل المواطنين واستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال عايش إن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات التى من شأنها تأمين احتياجات المحافظة من سلع ولحوم، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية داخل الشركة.

وأشار إلى أنه تم دفع كميات من السلع الغذائية لجميع فروع الشركة المصرية للتجارة بداية من مدينة رأس غارب شمالا وصولا إلى حلايب جنوب البحر الأحمر.

على الجانب الأخر، أعلنت إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالبحر الأحمر، عن توفير خراف بلدى أوزان مختلفه سعر الكيلو قائم 220 جنيها والبيع بمقر مديرية الزراعة - شارع المصالح - الدهار.