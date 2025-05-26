طه دسوقي يهدي تكريم «ولاد الشمس» إلى محمود حميدة في حفل جوائز إنرجي

حرص الفنان طه دسوقي على إهداء تكريم مسلسل "ولاد الشمس" وأبطاله في حفل توزيع جوائز "إنرجي" للفنان محمود حميدة، تقديرًا لدوره في دعم العمل.

كما حرص الفنان أحمد مالك على تحية الأبطال الحقيقيين لمسلسل "ولاد الشمس"، الذين تمت دعوتهم لحضور حفل توزيع جوائز "إنرجي"، والتقاط صورة تذكارية مع أبطال العمل.

ونال مسلسل "ولاد الشمس" جائزة أفضل مسلسل درامي في النصف الأول من شهر رمضان، كما حصل كل من أحمد مالك، وطه دسوقي، ومينا أبو الدهب، ومعتز هشام على جوائز في فئة التمثيل.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025، ولاقى صدى واسعًا بعد طرحه لقضية أبناء دور الأيتام ومناقشة تفاصيل حياتهم ومعاناتهم.

وشهد الحفل، الذي أُقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، حضور نخبة من نجوم الفن وصُنّاع الدراما، إلى جانب تكريم عدد من أبرز الأعمال الرمضانية التي نالت إعجاب الجمهور، بناءً على تصويتات برنامج "كأس إنرجي للدراما".

ويُذكر أن "كأس إنرجي للدراما" يُعد من أبرز الفعاليات الفنية السنوية التي تُسلط الضوء على الإبداع الدرامي في مصر، ويُكرّم الأعمال والنجوم الذين يتركون بصمة واضحة على الشاشة خلال الموسم الرمضاني.