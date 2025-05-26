طب الفيوم تنظم ندوة تثقيفية للتوعية بمرض الثلاسيميا

نظمت كلية الطب بجامعة الفيوم، ندوة تثقيفية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض الثلاسميا Thlassemia، والتي نظمتها وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع وحدة تطوير التعليم الطبي وتنمية المهارات بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب، والدكتورة هويدا عبد الرسول رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة غادة عزت أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، وعدد من أطباء الإمتياز وطلاب الكلية وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أهمية الندوة في تسليط الضوء على مرض الثلاسيميا لتعزيز الوعي حول هذا المرض الوراثي المزمن وسبل الوقاية منه والصعاب التي يواجهها مرضى الثلاسيميا وأسرهم والذي يمثل تحديًا كبيرًا خاصة في المناطق التي ينتشر فيها زواج الأقارب.

وأشادت بدور جامعة الفيوم في إنشاء بنك دم خاص بمرضى الثلاسيميا منذ عام ٢٠٢٢ والذي يعد البنك الثالث الذي يقوم بهذا الإجراء على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى الجامعات المصرية، والذي يقدم خدمة مجتمعية دقيقة تقوم على نقل دم بمواصفات خاصة أن مريض الثلاسيميا يكون جسده أجسام مضادة خلال مراحل العمر تؤثر على أعداد كرات الدم المطابقة وهو ما تعمل عليه معامل بنك الدم بجامعة الفيوم بالبحث عن معايير مطابقة تتناسب مع الحالات بالمواصفات والجودة التي يحتاجها مريض الثلاسيميا المتلقي للخدمة الطبية.

وأوضحت الدكتورة غادة عزت أن مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي يؤثر على البروتينات المكونة للهيموجلوبين في الدم مما يؤدي إلى فقر دم مزمن يحتاج إلى نقل دم منتظم مما يؤثر على المواليد مسببًا تأخر النمو عند الأطفال، خاصة في حالات زواج الأقارب، مؤكدة أن الوقاية من المرض ممكنة من خلال الفحص الطبي قبل الزواج، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وأضافت أن مريض الثلاسيميا يعتمد على نقل الدم على مدار العمر وتتغير مواصفات الدم المطلوبة بشكل مستمر، مشيرة إلى أهمية برامج التوعية وتدريب الأطباء على متطلبات المرضى وكيفية توجيه الحالة بطريقة سليمة.

كما تناولت الدكتورة هبة مصطفى، والدكتورة منى جمال أعضاء هيئة التدريس طبيعة مرض الثلاسيميا، كما تطرقا إلى الأعراض الشائعة للمرض، ومتطلبات التعامل مع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة من أجلهم للتعامل بشكل أفضل مع أعراضه.