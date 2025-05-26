إيران تدرس مقترحات عُمانية لتسهيل المفاوضات مع أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تدرس المقترحات التي قدمها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بشأن تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول برنامج إيران النووي.

وأوضح عراقجي، أن مقترحات البوسعيدي، تم تقديمها خلال الجولة الـ5 من المفاوضات الأمريكية الإيرانية- حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين.

وتستهدف المقترحات العُمانية حسب عراقجي إزالة العقبات التي واجهها الطرفان خلال المفاوضات السابقة.



كان البوسعيدي، أعلن الجمعة الماضية اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى "إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما، مؤكدا أنه سيعمل على "توضيح القضايا المتبقية حتى يمكن المضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين".

وترى إيران أن الجولة الخامسة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الماضية، أنها كانت من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المفاوضات، حيث طرح الوفد الإيراني مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل - حسب تصريح وزير الخارجية الإيراني اليوم.



يذكر أن أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، بدأت في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.