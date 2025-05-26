إعلام: ترامب يدرس تشديد العقوبات على روسيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن طائرته أثناء توجهه من ولاية نيوجيرسي إلى واشنطن، بأنه يدرس إمكانية تشديد العقوبات ضد روسيا.



وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في فرض قيود إضافية على موسكو، أجاب ترامب: "بالتأكيد [نعم]".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من الضربات الروسية الأخيرة على أهداف في أوكرانيا، قائلا: "هذا لا يعجبني أبدا.. أنا مندهش للغاية. سنرى ما الذي سنفعله".

وعندما سُئل عن تصريحات قائد فرقة الدفاع الجوي يوري داشكين، الذي أفاد بأن مروحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت تحلق في مكان التصدي لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات في أثناء زيارته لمنطقة كورسك في 20 مايو، أجاب ترامب: "لم أسمع بذلك، ولكن ربما يكون هذا سببا (للضربات الأخيرة للقوات المسلحة الروسية على أوكرانيا). لا أعرف. لكنني لم أسمع [بهذا]".

وفي 20 مايو، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر أن ترامب أخبر قادة الدول الأوروبية وفلاديمير زيلينسكي بعد مكالمته الهاتفية مع بوتين أنه لا ينوي فرض عقوبات على روسيا في الوقت الحالي، لأن موسكو -من وجهة نظره- جادة في التسوية الأوكرانية.