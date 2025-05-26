المستشار الألماني يتوجه إلى فنلندا اليوم للمشاركة في قمة دول شمال أوروبا

يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الاثنين إلى فنلندا للمشاركة في قمة دول شمال أوروبا.

ومن المقرر أن تدور المحادثات بشكل خاص حول الدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل ما يصفه الغرب بالتهديد المتزايد من جانب روسيا، إضافةً إلى التعاون الاقتصادي.

وسيشارك ميرتس في مأدبة عشاء مع قادة الدول والمناطق الواقعة في شمال أوروبا، وذلك في قلعة من العصور الوسطى بمدينة توركو الساحلية جنوب غرب فنلندا.

يُذكر أن فنلندا والسويد انضمتا إلى حلف الناتو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. ويتفاقم الوضع التهديدي بالنسبة لفنلندا على وجه الخصوص، وذلك في ضوء حدودها البرية المشتركة مع روسيا بطول 1340 كيلومترا. وكانت تقارير إعلامية كشفت قبل أيام قليلة عن وجود تعزيزات عسكرية روسية قرب الحدود.

وبالإضافة إلى فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وآيسلندا، تشارك في القمة أيضا المناطق ذات الحكم الذاتي، جزيرة جرينلاند وجزر فارو (كلتا المنطقتين تتبعان الدنمارك)، وجزر أولاند (التابعة لفنلندا). ورغم أن الجدل حول مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاستيلاء على جرينلاند قد خفّت حدته مؤخرا، فإنه لم يحدث تغيير في رغبته في إخضاع أكبر جزيرة في العالم لسيطرة الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو الدولي. وقد يكون هذا الموضوع أيضا جزءا من جدول أعمال القمة.