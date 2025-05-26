تحسن جودة المياه في الشواطئ الإيطالية ومنح 500 شاطئ العلم الأزرق

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في أنباء سعيدة للمتجهين إلى الشواطئ الإيطالية هذا الصيف، أظهر مسح بيئي تحسنا في جودة المياه في العديد من الشواطئ، فيما تتمتع ثلاث مناطق بعينها بمجموعة متنوعة من الشواطئ البكر.

ومنح التحليل السنوي من المؤسسة الأوروبية للتعليم البيئي (إف إيه إيه) نحو 500 شاطئ إيطالي العلم الأزرق الذي يعني المياه النظيفة والحماية البيئية، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). وهذا أعلى من شواطئ العام الماضي بواقع شاطئين.

وذهبت أغلب الجوائز مرة أخرى إلى إقليم ليجوريا بشمال غرب البلاد، بـ33 شاطئا. ويليها 27 موقعا في إقليم أبوليا إلى الجنوب و23 منطقة ساحلية في إقليم كالابريا.

ومن بين الإضافات الأخرى منتجعات شهيرة مثل سان تيودورو في ساردينيا وفورميا بالقرب من روما. وفي المقابل خسرت خمس بلديات أعلامها الزرقاء.

وتمنح المؤسسة الأوروبية للتعليم البيئي (إف إيه إيه) العلم الأزرق منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي للشواطئ ليس في إيطاليا فحسب ولكن أيضا في دول أورويبة أخرى.