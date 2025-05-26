ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة على واردات الاتحاد الأوروبي والبالغة 50% حتى 9 يوليو المقبل، وفقا لمنشور لترامب على منصته تروث سوشيال.

وكتب ترامب يوم الأحد أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتابع: "تلقيت اليوم مكالمة من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تطلب تمديد الموعد النهائي الذي كان من المقرر أن يبدأ في الأول من يونيو بشأن التعريفة الجمركية البالغة 50% فيما يتعلق بالتجارة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف ترامب: "وافقت على التمديد — حتى 9 يوليو 2025 — لقد كان شرفًا لي أن أفعل ذلك. وقالت رئيسة المفوضية إن المحادثات ستبدأ بسرعة. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة!".

وفي وقت سابق، كتبت فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمضي قدما في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقالت فون دير لاين إنها أجرت مكالمة "جيدة" مع ترامب.

وكتبت على منصة إكس: "يتقاسم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أهم وأوثق علاقة تجارية في العالم. أوروبا مستعدة للمضي قدما في المحادثات بسرعة وحسم".

وأضافت: "للوصول إلى اتفاق جيد، سنحتاج إلى الوقت حتى 9 يوليو".

وفرض ترامب في أبريل الماضي رسوم جمركية شاملة بحد أدنى 10% على جميع الواردات الأمريكية وهدد باتخاذ إجراءات إضافية على مجموعة واسعة من البلدان والقطاعات.

وبعد اضطرابات كبيرة في أسواق الأسهم والأسواق المالية، قرر بشكل غير متوقع منح العديد من الدول، والاتحاد الأوروبي، مهلة 90 يوما من بعض الرسوم الجمركية. وكانت هذه الرسوم العقابية مرتبطة بالعجز التجاري للبلدان المعنية.

وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، قبل أن يخفضها إلى 10% للسماح بالمفاوضات.

وقال ترامب يوم الجمعة إن المحادثات التجارية مع بروكسل "تدور في حلقة مفرغة" وأنه لذلك يريد فرض رسوم جمركية مباشرة بنسبة 50% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/حزيران.

وجعل الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، سعيا لإجبار الشركات الأجنبية على نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.