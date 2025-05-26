حمد الله خارج سباق الهدافين في الدوري السعودي

خرج المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي الشباب، رسميًا من سباق المنافسة على لقب هداف دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، بعد تأكد غيابه عن الجولة الأخيرة من المسابقة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن حمد الله لن يشارك في مواجهة فريقه أمام الفيحاء، المقررة يوم الإثنين، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري، بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد في الجولة الماضية.

وبذلك يتجمد رصيد حمد الله عند 21 هدفًا، ليبتعد عن المتصدر كريستيانو رونالدو، نجم النصر، الذي يعتلي صدارة ترتيب الهدافين برصيد 24 هدفًا.

وشارك حمد الله هذا الموسم في 30 مباراة بإجمالي دقائق بلغ 2630 دقيقة، منها 26 مباراة في الدوري سجّل خلالها 21 هدفًا، إلى جانب 4 مباريات في كأس الملك. وبلغ مجموع مساهماته التهديفية 28 هدفًا، كما نال أربع بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة أمام الأهلي.

من جانبه، حسم الشباب المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة، جمعها من 17 فوزًا و6 تعادلات مقابل 10 هزائم، وسجّل لاعبوه 63 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.