أمين حزب الله: على إسرائيل الانسحاب أولا قبل طلب أي شيء

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أمس الأحد، إن الحرب مع إسرائيل لم تنته بعد لأنها لم تلتزم بترتيبات وقف إطلاق النار، مؤكداً أنه على إسرائيل الانسحاب أولاً من الأراضي اللبنانية قبل طلب أي شيء من حزبه.

واحتفظت إسرائيل بقوات في خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تبادلت إطلاق القذائف الصاروخية مع حزب الله على مدار أكثر من عام، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب وشرق البلاد، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وقال قاسم: "لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، فلتنسحب إسرائيل وتوقف عدوانها وتفرج عن الأسرى، وبعد ذلك لكل حادث حديث»، محملاً الولايات المتحدة المسئولية لأنها «هي التي ترعى العدوان الإسرائيلي كما رعته في غزة».

وأكد قاسم أن بياناً أصدره قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل «عبر عن وطنيته ووطنية الجيش، وسنبقى متمسكين بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وتولى قاسم منصبه العام الماضي بعد مقتل الأمين العام السابق لـحزب الله، حسن نصر الله في قصف إسرائيلي مكثف استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت سبتمبر الماضي.