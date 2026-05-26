تابع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، أعمال النظافة العامة والتشجير ورفع كفاءة البلدورات بمدينة الحامول، تحت إشراف عمر الزعيقي رئيس مركز ومدينة الحامول، في إطار تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي»، الهادفة إلى تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتعزيز الهوية البصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير وزراعة الأشجار بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في توفير بيئة صحية وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة البلدورات والطرق والمحاور الرئيسية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدن، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل؛ تنفيذًا لرؤية الدولة في تحسين البيئة وتطوير مستوى الخدمات العامة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى؛ لضمان استدامة أعمال التطوير والتجميل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، في إطار خطة المحافظة لخلق بيئة حضارية تليق بأهالينا.