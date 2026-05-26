زارت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مستشفى الخارجة التخصصي؛ لمشاركة المرضى وذويهم فرحة حلول عيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة لهم، ورافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة عاشور مدير المستشفى.

وأجرت المحافظ، جولة موسعة شملت تفقد وحدة الحضانة والمبتسرين وعدد من الأقسام بالمستشفى، حرصت خلالها على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

وقدمت التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنة جهودهم المخلصة لخدمة المواطنين وبخاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات، موجهة بصرف مكافئة مالية للعاملين بالمستشفى تقديرًا لهذه الجهود.

وشددت المحافظ، على رفع درجة الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الإستقبال والطوارئ، وضرورة انتظام نوبتجيات الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية؛ لضمان انتظام سير العمل وتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.