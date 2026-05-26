قيادات الكنيسة الأرثوذكسية يهنئون محافظ بني سويف بعيد الأضحى المبارك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بمكتبه، وفدًا من القيادات الكنسية الأرثوذكسية بمحافظة بني سويف؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026/1447، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وضم الوفد الكنسي نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا، والقمص باسيليوس الأنبا بولا بدير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، وعدد من القساوسة بمطرانيتي بني سويف وببا.

وتقدمت القيادات الكنسية، بالتهنئة لمحافظ بني سويف ونائبه، وسط أجواء سادتها المحبة والود، عكست الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها.

فيما أعرب المحافظ، عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية.