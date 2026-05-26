بيطري بني سويف: تحرير محاضر لعدد من الجزارين لذبحهم خارج السلخانة وضبط لحوم غير صالحة

نفذت مديرية الطب البيطري في بني سويف، حملات مكثفة للتفتيش على محال بيع وتداول اللحوم بمختلف مراكز المحافظة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الجبالي، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين؛ بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات، التي جرى تنفيذها أمس بمركز بني سويف عن تحرير 14 محضرًا لذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 260 كجم من اللحوم البلدية، بالإضافة إلى تحرير محضرين لحوم بإجمالي 38 كجم لحم جملي و26 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك.

وفي مركز ناصر، تحرر محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 10 كجم لحوم بلدية صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وشهد مركز الواسطى تحرير 11 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي 165 كجم من اللحوم البلدية الصالحة للاستهلاك الآدمي.