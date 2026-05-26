حدائق القناطر الخيرية تنهي استعداداتها لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى المبارك

أنهت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، استعداداتها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بين أحضان الطبيعة والمسطحات الخضراء، إذ تفتح الحدائق أبوابها للمواطنين في الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى العاشرة مساءً خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدورها، أكدت المهندسة إيمان نصرت مدير ري القناطر الخيرية، جاهزية كل الخدمات داخل الحدائق لتقديم أفضل مستوى للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى تكثيف أعمال الصيانة لشبكات المرافق داخل الحدائق وملحقاتها، وأعمال نظافة المشايات والمسطحات الخضراء ودورات المياه.

وأضافت أنه تمت مراجعة أعمال دهانات البلدورات والبرجولات الخشبية والبوابات والمنشآت، مع تكثيف أعمال نظافة الواجهات النيلية من خلال إزالة ورد النيل والحشائش والمخلفات العائمة.

وأوضحت مدير الري بالقناطر الخيرية لـ"الشروق"، أن هناك 10 حدائق أعلنت جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاحتفال بين المسطحات الخضراء وعلى ضفاف النيل.

وأكدت أن الحدائق ستفتح أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأشارت إلى أن أسعار تذاكر الدخول للحدائق تتراوح بين 20 و40 جنيهًا، مع توفير أماكن انتظار للسيارات.