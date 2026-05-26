الإسكندرية تزين متنزهاتها وتستقبل الزائرين بأبهى صورة في عيد الأضحى

كثفت محافظة الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ أعمال موسعة لتجميل وتزيين الحدائق العامة والمتنزهات، وفي مقدمتها حدائق أنطونيادس وحديقة الحيوان بالإسكندرية، بهدف توفير أجواء ترفيهية وحضارية للمواطنين وزائري المدينة خلال إجازة العيد.

وشهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، أعمال تطوير وتجميل مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جرى رفع كفاءة المساحات الخضراء وتزيين المداخل والممرات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة وصيانة المقاعد ودورات المياه ومناطق انتظار الزائرين.

وجرى الاهتمام ببيوت الحيوانات ورفع درجة الرعاية البيطرية والتغذية، مع تنفيذ أعمال دهانات وصيانة داخلية لتحسين الشكل الحضاري للحديقة وتوفير أجواء مناسبة للأسر والأطفال خلال إجازة العيد.

وتعد حديقة الحيوان من أبرز المتنزهات الترفيهية التي تشهد إقبالًا واسعًا من أهالي الإسكندرية وزائريها في الأعياد، ما دفع الأجهزة التنفيذية إلى رفع درجة الاستعداد والتأكيد على انتظام الخدمات وتوفير عوامل الراحة والأمان للزائرين طوال فترة الاحتفالات.

وشهدت الحدائق، وفي مقدمتها حديقة أنطونيادس، أعمال رفع كفاءة شاملة شملت زراعة الزهور الموسمية وتقليم الأشجار والنخيل، وصيانة المسطحات الخضراء، وتطوير الممرات وأماكن الجلوس، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والإنارة، بما يعكس المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر المتوسط.

وحرصت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، على تجهيز الحدائق لاستقبال الأسر والأطفال، مع رفع درجة الاستعداد داخل المتنزهات العامة والحدائق التاريخية، خاصة في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

وتأتي تلك الجهود تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار المحافظة بصورة حضارية تليق بمكانتها السياحية والترفيهية، بالتزامن مع خطة المحافظة الشاملة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت أيضًا تجهيز الشواطئ ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة.