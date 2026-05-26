محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة عيد الأضحى ويوزع عليهم الهدايا والعيديات

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، خلال جولة إنسانية شملت عددًا من دور الرعاية بالمحافظة، إذ وزع الهدايا والعيديات على الأطفال والفتيات الأيتام، وسط أجواء من البهجة والسعادة، في لفتة تعكس اهتمام المحافظة بدعم ورعاية هذه الفئة وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية لهم.

وشملت الجولة، زيارة دار الحنان لرعاية البنين بمدينة الفتح، ودار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط، ولولا عطا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية بأسيوط، ووفاء رفعت مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومصطفى عبد الرحيم مدير دار الحنان لرعاية البنين، وأسماء عبد الحميد مدير إدارة دار الصفا للفتيات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وبدأ محافظ أسيوط، جولته، بزيارة دار الحنان لرعاية البنين، حيث التقى الأطفال والمشرفين، واطمأن على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم، كما شاركهم الاحتفال بالعيد والتقط الصور التذكارية معهم، في مشهد اتسم بالمحبة والألفة.

وتفقد المحافظ، دار الصفا لرعاية الفتيات، وقدم التهنئة للفتيات بمناسبة العيد، واطلع على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لهن، ووزع الهدايا والعيديات، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد على تنشئة الأطفال والفتيات بشكل سليم.

وأكد اللواء محمد علوان، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية، والعمل على توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية التي تسهم في إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعيات ودور الرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأعرب محافظ أسيوط، عن تقديره للعاملين بقطاع التضامن الاجتماعي والقائمين على دور الرعاية، مشيدًا بجهودهم في رعاية الأطفال.

وفي ختام الجولة، كرم المحافظ، عددا من الأيتام بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرًا لعطائهم وجهودهم المستمرة.