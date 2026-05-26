مستشفيات جامعة بنها: توفير الأدوية والمستلزمات الطبية خلال إجازة عيد الأضحى

رفعت مستشفيات جامعة بنها، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية في مختلف الأقسام العلاجية طوال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ووجه رئيس جامعة بنها، بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمها خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وأشار الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات، والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كل المستويات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.