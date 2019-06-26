بدء محاكمة 11 متهما في قضية اغتصاب جماعي لفتاة بألمانيا



بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة 11 متهما عقب جريمة اغتصاب جماعي بحق فتاة -18عاما- في مدينة فرايبورج الألمانية.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم اليوم بين 18 و 30 عاما، متهمون بالاغتصاب والتقاعس عن تقديم المساعدة.

ويشتبه في أن المتهمين اغتصبوا الفتاة في منتصف أكتوبر الماضي بالقرب من ملهى ليلي عقب خروجها منه.

ولم تحضر المدعية بنفسها جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء.

وقبيل بدء المحاكمة، التي بدأت متأخرة بحوالي ساعة ونصف، أدلى محامي المتهم الرئيسي ببيان نيابة عن موكله.

وجاء في البيان أن المتهم الرئيسي -22 عاما- ليس مذنبا، وقال المحامي يورج ريتسل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك أحكام مسبقة على نطاق واسع في هذه القضية.

وبحسب صحيفة الدعوى، عُرض على الشابة في الملهى الليلي أقراص "إكستازي" المخدرة، كما تم وضع مادة غير معروفة في مشروبها.

وبحسب بيانات المحكمة، ينحدر ثمانية من المشتبه بهم من سوريا، كما ينحدر رجلان من الجزائر والعراق، بينما يوجد متهم ألماني واحد ليس له خلفية مهاجرة.