الأوقاف والشباب الرياضة يطلقان مبادرة للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا

قال الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة أطلقتا مبادرة للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا.



وأوضح عبد القوي في تصريح اليوم، أن المبادرة ستتضمن قيام مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف، وأهمها: ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة، وسوف يساهم المتطوعون من وزارة الشباب والرياضة في تنظيم دخول المصلين للمساجد.



وأشار إلى أن الأئمة سيقومون بتذكير المصلين بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).