الشباب السعودي يتفاوض لتجديد عقد عبد الله الحمدان

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن مفاوضات تجرى حاليا بين إدارة نادي الشباب السعودي واللاعب السعودي الدولي عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالشباب، من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يناير 2022.

وتريد إدارة الشباب حسم تجديد عقد اللاعب الدولي في المرحلة الحالية، خاصة بعد تألقه مع المنتخب السعودي خلال تصفيات كأس العالم، وبطولة كأس الخليج الماضية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة نادي الشباب قدمت للحمدان الحد الأعلى من سقف الرواتب المعتمد من قبل لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم السعودي.

وأوضحت المصادر أن الحمدان لم يرد على عرض النادي، ولا يزال يدرسه.