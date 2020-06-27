بوليفيا تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة في 6 سبتمبر المقبل

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أكدت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات العامة يوم 6 سبتمبر المقبل بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

ونشرت المحكمة تقويما يوضح تاريخ إجراء الانتخابات، وسيتم إجراء الجولة الثانية فى 18 أكتوبر.

وستكون هذه الانتخابات إعادة للانتخابات التي أجريت في تشرين أول/أكتوبر 2019، والتي حقق فيها الرئيس اليساري إيفو موراليس، والذي يحكم بوليفيا منذ 13 عاما، انتصارا جديدا.

وأثارت مزاعم التزوير واسع النطاق احتجاجات عنيفة أجبرت أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين على الذهاب إلى المنفى، بينما تولت جيانين انيز السلطة كرئيسة مؤقتة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 3 أيار/مايو إلا أنها تأجلت بسبب وباء كورونا.

وسيتم الآن إجراء الانتخابات في ظل إجراءات السلامة فى البلاد التى أكدت تسجيل 28503 إصابات بفيروس كورونا، فضلا عن 913 حالة وفاة .