ديزني تعتزم تجديد لعبة الملاهي «سبلاش ماونتن» لتتركز على أول أميرة سوداء

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صورة من الجو لجزء من ديزني لاند في اورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بتاريخ 15 مارس 2020. تصوير: جريج نيوتون - رويترز.

قالت شركة والت ديزني يوم الخميس إنها ستجدد لعبة الملاهي (سبلاش ماونتن) لتصبح عن تيانا، أول أميرة ببشرة داكنة بين أميرات شركة الترفيه ونجمة فيلم الرسوم المتحركة ”الأميرة والضفدع“ (ذا برينسيس آند ذا فروج) الذي صدر في عام 2009.

جاء الإعلان بعد انتقاد للفكرة الحالية للعبة والمستندة إلى فيلم ”أغنية الجنوب“ (سونج أوف ذا ساوث) لعام 1946. وهناك عريضة حديثة على الإنترنت تتهم الفيلم بالترويج لأفكار عنصرية نمطية.

وقالت ديزني في منشور إنها ستجري ”إعادة تصور كاملة قريبا“ لسبلاش ماونتن بقصة محورها الأميرة تيانا.

وأضافت الشركة ”تيانا امرأة عصرية وشجاعة وقوية تسعى وراء أحلامها ولا يحيد نظرها أبدا عما هو مهم حقا. إنها قصة رائعة تتضمن شخصية رئيسية قوية“.

وتعيد شركات في هوليوود من بينها ديزني النظر في أعمال من الماضي في ضوء تجدد مطالبات بالعدالة العرقية في أعقاب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال اعتقاله بمدينة منيابوليس.

وتقول العريضة المنشورة على موقع (تشينج.أورج) إن سبلاش ماونتن لعبة كلاسيكية محبوبة في متنزهات ديزني لاند في كاليفورنيا، ووالت ديزني وورلد في فلوريدا وطوكيو ديزني لاند لكن ”تاريخها وقصتها مشبعة بمجازات عنصرية جدلية ونمطية للغاية من فيلم سونج أوف ذا ساوث لعام 1946“.