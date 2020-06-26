الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات السبع سنوات في حدود المتوسط

بعد إعلان نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين والسندات ذات الخمس سنوات خلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، بيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 41 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات السبع سنوات 511ر0 في المئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 49ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 7 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 38 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 553ر0 ومعدل التغطية 55ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الخمس سنوات 48ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت في وقت سابق من الأسبوع الحالي سندات مدتها عامين بقيمة 46 مليار دولار، وكان الطلب عليها أقل من المتوسط وسندات مدتها 5 سنوات بقيمة 47 مليار دولار وكان الطلب عليها فوق المتوسط.