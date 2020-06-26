الرئيس الكولومبي يعين وزيرا جديدا للطاقة

عيّن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الخميس، الخبير الاقتصادي دييجو ميسا، وزيرا للمناجم والطاقة، بعد استقالة الوزيرة ماريا فرناندا سواريز، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن ميسا، الذي كان نائبا لسواريز، هو خبير في سياسات التخطيط بقطاع الطاقة.

وسيتولى ميسا مهمة تعزيز الطاقة المتجددة غير التقليدية، التي من المقرر أن ترتفع حصتها في إنتاج الكهرباء من أقل من 1% عام 2018 إلى 12% عام 2022.

وكان دوكي أشار إلى أن ماريا سواريز استقالت لأسباب شخصية.

وقال ميسا إن قطاع الطاقة يجب أن يصبح "محركا" في إعادة إطلاق الاقتصاد الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا.