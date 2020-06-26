 الرئيس الكولومبي يعين وزيرا جديدا للطاقة - بوابة الشروق
الجمعة 26 يونيو 2020 2:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الكولومبي يعين وزيرا جديدا للطاقة

إيفان دوكي
إيفان دوكي
بوجوتا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2020 - 2:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2020 - 2:27 ص

عيّن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الخميس، الخبير الاقتصادي دييجو ميسا، وزيرا للمناجم والطاقة، بعد استقالة الوزيرة ماريا فرناندا سواريز، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن ميسا، الذي كان نائبا لسواريز، هو خبير في سياسات التخطيط بقطاع الطاقة.

وسيتولى ميسا مهمة تعزيز الطاقة المتجددة غير التقليدية، التي من المقرر أن ترتفع حصتها في إنتاج الكهرباء من أقل من 1% عام 2018 إلى 12% عام 2022.

وكان دوكي أشار إلى أن ماريا سواريز استقالت لأسباب شخصية.

وقال ميسا إن قطاع الطاقة يجب أن يصبح "محركا" في إعادة إطلاق الاقتصاد الذي تأثر بجائحة فيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك