مصرع طفلة صعقا بالكهرباء أثناء تناولها مياه من مبرد بممشى كورنيش النيل في الأقصر

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، اليوم، أثناء تناول المياه من أحد المبردات بمحافظة الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من قسم شرطة الأقصر، بشأن مصرع الطفلة "مريم ع." 6 سنوات، نتيجة صعق كهربائي أثناء تناولها المياه من مبرد موجود بممشى كورنيش النيل، بالقرب من قاعة المؤتمرات بمنطقة الكرنك.

واكتشفت القصة عندما قامت إحدى السيدات بالذهاب للمبرد لفصل الكهرباء عنه بعد حديثها مع ابنتها عن أنها تعرضت أيضًا لماس كهربائي من خلاله، وكادت تصعق، خصوصًا لوجود بركة مياه صغيرة حوله، لتفاجأ السيدة أثناء ذهابها بوجود أطفال، من بينهم الضحية، كانوا متقدمين عليها في السير، ذاهبين للمبرد لتناول المياه في مقدمتهم الضحية، وقبل أن تقوم بتنويههم بوجود كهرباء في بركة ضحلة من المياه الموجودة حول المبرد، كانت الضحية خطت بقدميها البركة.

وقام أشقاء الضحية بالنداء على والدتهم بصوت مرتفع، لكن كانت شقيقتهم سقطت على الأرض، وحاولت السيدة التي كانت تلاحقهم لتحذيرهم عمل إنعاش وقتي للطفلة، إلا أن أحد المواطنين قام بسحب الطفلة مباشرة منها، وتوجه بها على مستشفى الكرنك الدولي، لكن الطفلة كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن بركة المياه الموجودة حول المبرد، جاءت نتيجة قيام الوحدة المسئولة عن ممشى كورنيش النيل بتروية النجيل الموجود.