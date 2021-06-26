وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالفرافرة

أجرى الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، جولة لمتابعة سيرأعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بإدارة الفرافرة التعليمية، إذ تفقد أعمال الامتحانات بمدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية، ومدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية، ومدرسة أبوبكر الصديق الفنية.

وأكد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإلتزام الجميع بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد والمسافات وعدم التزاحم، وأنه تم توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم والمناسب للطلاب من أجل سير العملية الإمتحانية دون قلق أو توتر.

وفي سياق متصل، أجرى جولة تفقدية بمجموعة من الاستراحات المخصصة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المنتدبين للعمل بلجان سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بالفرافرة، وذلك للاطمئنان على جاهزية جميع الاستراحات بكافة الاحتياجات اللازمة وبما يضمن إقامة متميزة ولائقة بمكانة المعلم وتضمن راحة المنتدبين.

ووجه بضرورة متابعة أعمال التعقيم والتطهير بصفة دائمة والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى متابعة سير امتحانات الدبومات الفنية من خلال غرفة العمليات الفرعية بإدارة الفرافرة التعليمية والتي ترتبط بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، حيث تم الاطمئنان على سير الامتحانات دون عوائق وسط مناخ من الهدوء والاستقرار.