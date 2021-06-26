عملة بيتكوين الرقمية المشفرة تواصل انخفاضها في نيويورك

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واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاضها لتصل إلى المستوى الذي تتم مراقبته عن كثب من جانب المحللين الماليين.

وذكرت يوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء، أن عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفضت للمرة الأولى فى 4 جلسات تعامل متتالية لتدفع كبرى العملات الرقمية نحو مستويات أسعار يقول المحللون الفنيون أنها يمكن أن تنذر بخسائر أكبر للعملة.

وأوضحت بلومبرج أن بيتكوين انخفضت بنسبة 9.2% لتصل إلى 31667 دولارا في التعاملات التى جرت فى نيويورك.

وكان سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة قد انخفض بنسبة 4.7% منذ الساعة 5 من مساء السبت الماضى لتصل إلى 34 ألفا و434 دولارا في الساعة 12 مساء في نيويورك. وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأحد الماضى.

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