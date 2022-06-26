فوز مدرس من جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث في مسابقة دولية

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا الكردي المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب؛ بمناسبة فوزها بالمركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة الدولية التي نظمتها منظمة "اليونسكو" بالتعاون مع المعهد الدولي للتعليم الإلكتروني والمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي بالصين لأفضل تصميمات محتويات علمية رقمية، بمشاركة 207 أساتذة جامعيين يمثلون 45 دولة.

وقالت جامعة الإسكندرية، في بيان، اليوم الأحد، إن الدكتورة دينا الكردي قدمت خلال المسابقة تصميم محتوي محاضرة مصغر باللغة الفرنسية باسم جامعة الإسكندرية عن كيفية تدريس اللغة للأغراض المتخصصة افتراضيا "تخصص إدارة أعمال" عن طريق الفصل المعكوس وأدوات الجيل الثاني من الانترنت.