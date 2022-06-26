رئيس الوزراء الهندي يتطلع لإجراء مباحثات مثمرة مع قادة مجموع السبع

عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى إجراء مباحثات مثمرة مع قادة العالم خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وذلك لدى وصوله إلى مدينة ميونخ الألمانية لحضور القمة التي ستعقد على مدار اليوم والغد.



جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الهندي على (تويتر) أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية.



وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي" إنه بناء على دعوة من المستشار الألماني أولاف شولتس، وصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع، وإلى جانب مشاركته في مباحثات مجموعة السبع بشأن المناخ والطاقة والأمن الغذائي والصحة والمساواة بين الجنسين وغيرها، فإن رئيس الوزراء الهندي سيعقد عدة اجتماعات ثنائية على هامش القمة".



ومن المتوقع أن يركز قادة مجموعة السبع على الأزمة الأوكرانية التي تسببت في حدوث اضطراب جيوسياسي، علاوة على تأجيج أزمة عالمية في الغذاء والطاقة.