نظم بيت المعمار المصري، ندوة بعنوان "أرواح في المدينة"، أمس السبت، والتى قدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والمؤرخين.

وجاءت ندوة "أرواح في المدينة" فى إطار سلسلة ندوات مبادرة أطلقها الكاتب الصحفي محمود التميمي، تحت عنوان "القاهرة عنواني"، والتي يتناول فيها قصص 100 سنة فى عمر القاهرة من واقع الصحف والمجلات المصرية النادرة، حيث يستحضر قصص وشخوص وأماكن وفنون القاهرة وحتى جرائم الشوارع الخلفية.

وخلال اللقاء الذى امتد لثلاثة ساعات كاملة، تناول الكاتب الصحفي محمود التميمي، العديد من القصص الصحفية التى رصدت شخصيات وأحداث اجتماعية وسياسة وأيضًا فنية بدءًا من أوائل الثلاثينات وحتى نهاية التسعينات، كما شاركه في هذا السرد الدكتورة غادة العبسي المطربة والروائية، والتي قدمت مقاطع من أغنيات قاهرية.

واستعان التميمي خلال عرضه، بالعديد من الوثائق والمجلات القديمة التى أظهرت كيف جرت الأحداث فى الماضي، مثل احتفاء المصريين بيوم وفاء النيل، والذى كان بمثابة عيدًا سنويًا يحتفل فيه الملايين من المواطنين، حيث أشار إلى أن الشعب المصري بطبيعته محب للبهجة والسرور.

وبحس مؤرخ يسعى إلى البحث عن كل الشخصيات المؤثرة فى التاريخ الشعبي، والتى أثارت مجالًا واسعًا فى فترات زمنية ماضية، سلط محمود التميمي أيضًا الضوء على شخصيات فنية وسياسية كانت نجومًا وقتها، لكنها لم تنل حظًا وافرًا فى التاريخ، مثل شخصية الفنان حامد أفندي، الذى كان ملء السمع والبصر فترة الأربعينات، والذى تعرض لمحاولة قتل ولكنها أحبطت بسبب حس الشرطة وقتها، وهو ما أشار إليه التميمي، بأن ذلك الحدث كان محل اهتمام كبير من الصحافة حينها لأن حامد أفندي كان فنانًا مشهورًا، ولكنه لم يلقى اهتمامًا كبيرًا بقدر آخرين جاءوا بعده.

وخلال الندوة التى امتدت لثلاثة ساعات، كان للمعمار جزءًا مهمًا، حيث تناول التميمي حالة الاحتفال الكبيرة التى نالها كشف الستار عن تمثال نهضة مصر، والذى قام بتأسيسه الفنان الكبير محمود مختار، حيث كان ذلك بحضور الملك فاروق شخصيًا.

كما تطرق التميمي، للعديد من المظاهر والعادات الملكية التى كانت تتبعها الأسرة العلوية فى أوقاتٍ مختلفة، مستعينًا بالعديد من القصص الصحفية التى كتبت عن زواج الملكة ناريمان بالملك فاورق، وأيضًا زواج الملكة نازلى من الملك فؤاد الأول.

هذا ويخطط التميمي لأن تكون مبادرة"القاهرة عنواني"، سلسلة ندوات في المرحلة الأولى وبرنامج تليفزيوني في المرحلة الثانية من المشروع.

والكاتب الصحفي محمود التميمي، هو من أبرز من ساهموا في إطلاق البرامج الحوارية، ومن الذين أشرفوا على تحرير العديد من البرامج في العديد من القنوات المصرية، وشارك في تجارب مهمة منها برنامج البيت بيتك، وقناتي سكاي نيوز عربية، وbbc عربي، وترأس إدارة البرامج في قناة dmc.