إقامة مراسم تأبين في أوسلو بعد حادث إطلاق النار على حانة للمثليين

تعتزم النرويج إحياء ذكرى ضحايا ما يشتبه أنه هجوم إرهابي، وقع في أوسلو، صباح أمس السبت، بإقامة مراسم تأبين في العاصمة النرويجية اليوم الأحد.

وأدى الهجوم، الذي أطلق فيه مهاجم النار على مواقع متعددة، بما في ذلك حانة مشهورة للمثليين، صباح أمس السبت لمقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ووصف جهاز المخابرات النرويجي (بي.إس.تي) إطلاق النار بأنه هجوم إرهابي ذو دوافع إسلامية.

ويعتزم ولي العهد النرويجي، هاكون وقرينته، ميته ماريت حضور مراسم التأبين في كاتدرائية أوسلو، صباح اليوم الأحد، إلى جانب رئيس الوزراء يوناس جار ستوره، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة النرويجية "إن.آر.كيه".