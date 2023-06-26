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روسيا تدرس استخدام خام دبي كمرجع لتحديد أسعار نفطها

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 10:33 ص

قال أليكسي سازانوف نائب وزير مالية روسيا، إن بلاده تدرس التخلي عن استخدام خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال كمرجع لتحديد أسعار النفط الخام الروسي واستخدام خام دبي بدلا منه لتقليل نسب الخصم التي تقدمها على الأسعار وزيادة حصيلتها من الضرائب.

ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن سازانوف القول إن وزارة المالية مستعدة لبدء مناقشة الموضوع في الخريف المقبل، وتنتظر المقترحات من شركات النفط ووزارة الطاقة الروسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة المالية الروسية تدرس تقليص الخصم الممنوح على سعر خام الأورال القياسي الروسي من 25 دولارا للبرميل إلى 20 دولارا للبرميل مقارنة بسعر البرميل من خام برنت، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وفي تقرير سابق ذكرت بلومبرج أن ارتفاع الطلب من جانب الهند والصين على النفط الخام الروسي أدى إلى تراجع معدلات الخصم التي تقدمها روسيا على سعر خام الأورال خلال الشهور الأخيرة.


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