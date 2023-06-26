الحكومة الروسية تنشر صورة لوزير الدفاع لأول مرة منذ تمرد فاجنر

نشرت الحكومة الروسية، صورة لوزير الدفاع سيرجي شويجو، لأول مرة منذ تمرد جماعة فاجنر ضد قيادته.

وقالت الوزارة، عبر تطبيق تلبجرام، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل مقطع فيديو مدته 47 ثانية بدون صوت، و يظهر شويجو أثناء تشاوره مع المسئولين العسكريين، خلال زيارته لمنطقة قتال في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة، أن الوزير زار أحد مواقع القيادة الأمامية هناك. ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

ويذكر أن شويجو لم يظهر للعلن عقب أن بدأ قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تمردا الجمعة الماضية، واحتل مؤقتا مدينة روستوف بجنوب روسيا.

وبعد إعلان بريجوجين بصورة مفاجئة انتهاء تمرده مساء أمس الأول السبت، زادات التوقعات بشأن ما إذا كان هناك تغيرات شخصية حاليا في القيادة العسكرية الروسية.